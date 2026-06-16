CNN рассказал об оружии мощнее ядерной бомбы, переданном Ирану США

При этом неназванный американский чиновник заявил CNN, что Иран не будет в будущем, вопреки опасениям, прибегать к перекрытию Ормузского пролива, так как тогда не сможет получить «никаких преимуществ» рамочного соглашения с США. Он не уточнил, в чем заключаются эти преимущества. Еще один представитель администрации США выразил мнение, что попытки Тегерана использовать пролив в качестве рычага давления чревата для него последствиями в виде недовольства со стороны Китая и стран Персидского залива.