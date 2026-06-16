CNN рассказал об оружии мощнее ядерной бомбы, переданном Ирану США

Американская разведка пришла к выводу, что Иран теперь способен фактически по своему желанию перекрывать Ормузский пролив, оказывая значительное влияние на мировую экономику. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с оценками разведывательных служб США.
«Мы фактически передали Ирану контроль над проливом — оружие, более мощное, чем любая ядерная бомба», — описал ситуацию один из собеседников телеканала. Он подчеркнул, что война с США в корне изменила мнение руководства Ирана относительно возможности применения подобных мер в будущем. По данным американской разведки, иранские власти были воодушевлены тем, что смогли как блокировать пролив, так и наносить удары по странам Персидского залива, не затрачивая при этом значительных ресурсов.
По словам источников телеканала, с тех пор как Иран принял решение закрыть Ормузский пролив, американские разведывательные агентства постоянно пересматривают, как и при каких обстоятельствах Тегеран может использовать тот же рычаг в будущем. Они отметили, что любое повторение такой ситуации создаст крайне серьезные трудности для США, поскольку нет возможности разблокиовать пролив без привлечения и сосредоточения огромных сил.
Собеседники подчеркнули телеканалу, что теперь Иран осознал и эффективность ударов по странам Персидского залива и теперь может также использовать эту тактику при необходимости.
Также, по словам источников, в Тегеране поняли возможность перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива силами хуситов, однако не намерены пользоваться ею в ближайшее время, так как иранские власти настроены добиться прогресса в переговорах с США по ядерной программе.
При этом неназванный американский чиновник заявил CNN, что Иран не будет в будущем, вопреки опасениям, прибегать к перекрытию Ормузского пролива, так как тогда не сможет получить «никаких преимуществ» рамочного соглашения с США. Он не уточнил, в чем заключаются эти преимущества. Еще один представитель администрации США выразил мнение, что попытки Тегерана использовать пролив в качестве рычага давления чревата для него последствиями в виде недовольства со стороны Китая и стран Персидского залива.
Как отмечает телеканал, выводы американской разведки демонстрируют долгосрочные последствия решения президента США Дональда Трампа начать конфликт, не в полной мере учтя готовность Ирана закрыть Ормузский пролив, и поднимают новые вопросы о способности Тегерана использовать мировую экономику как геополитический инструмент в будущем.
15 июня США и Иран объявили, что достигли соглашения о завершении войны. Договоренности были оформлены в электронном виде, а официальная церемония подписания пройдет 19 июня в Женеве. По данным пакистанских властей, выступавших посредниками на переговорах, сделка предусматривает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.
Согласно опубликованному иранским агентством Mehr проекту меморандума, США обязуются постепенно снять ограничения на экспорт иранской нефти, вывести войска из районов вокруг Ирана и отказаться от введения новых санкций. В свою очередь Тегеран подтвердил приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязался не создавать ядерное оружие.
Одним из ключевых пунктов соглашения стало возобновление судоходства через Ормузский пролив. После объявления о сделке Трамп заявил о возобновлении движения танкеров через пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Мирное соглашение поспособствовало активному падению цены на топливо.
После подписания меморандума стороны намерены в течение 60 дней провести дополнительные переговоры по ядерной программе Ирана и механизму контроля за выполнением взаимных обязательств. По словам Трампа, США возобновят войну с Ираном, если сторонам не удастся заключить окончательное соглашение по ядерной программе.
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