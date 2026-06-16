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NYP: Зеленский отказал Макрону в просьбе остаться на саммите G7

Владимир Зеленский отклонил просьбу президента Франции Эммануэля Макрона остаться на саммите «Группы семи» (G7) в городе Эвиан-ле-Бен, сообщает The New York Post.

Источник: Reuters

Как указывается в публикации, «Макрон призывал Зеленского остаться на саммите подольше, но тот сказал, что его ждут в Брюсселе, предположительно, по поводу заявки Украины на вступление в ЕС».

По данным издания, глава киевского режима также заявил французскому лидеру, что ему не удалось согласовать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Саммит G7 проходит с 15 по 17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, вблизи границы со Швейцарией. В мероприятии, помимо стран-участниц объединения, принимают участие лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.

Два дня назад состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как заявил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность оказывать влияние на европейских партнеров и Киев в вопросе урегулирования конфликта, в том числе в рамках предстоящих контактов на саммите G7.

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