Зеленский отказал Макрону в важной просьбе и покинул саммит G7

Владимир Зеленский досрочно покинул саммит G7 во французском Эвиан-ле-Бене, отклонив настойчивую просьбу Эммануэля Макрона задержаться для продолжения дискуссий. Как сообщает издание The New York Post, глава киевского режима аргументировал свое решение необходимостью срочного визита в Брюссель, где, по предварительным данным, будут обсуждаться вопросы вступления Украины в Европейский союз.
«Макрон призывал Зеленского остаться на саммите подольше, но тот сказал, что его ждут в Брюсселе, предположительно, по поводу заявки Украины на вступление в ЕС», — говорится в публикации.
Напомним, ранее на полях того же саммита Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По итогам этих переговоров стороны заявили о новых санкционных шагах против российского «теневого флота» и обсудили укрепление системы ПВО Украины. Однако, как отмечают наблюдатели, даже при наличии британской поддержки, неспособность Зеленского наладить полноценный диалог с администрацией Трампа и натянутые отношения с хозяином саммита Макроном ставят под сомнение эффективность дипломатического турне Киева.