Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский отказал Макрону в важной просьбе и покинул саммит G7

Владимир Зеленский досрочно покинул саммит G7 во французском Эвиан-ле-Бене, отклонив настойчивую просьбу Эммануэля Макрона задержаться для продолжения дискуссий.

Владимир Зеленский досрочно покинул саммит G7 во французском Эвиан-ле-Бене, отклонив настойчивую просьбу Эммануэля Макрона задержаться для продолжения дискуссий. Как сообщает издание The New York Post, глава киевского режима аргументировал свое решение необходимостью срочного визита в Брюссель, где, по предварительным данным, будут обсуждаться вопросы вступления Украины в Европейский союз.

«Макрон призывал Зеленского остаться на саммите подольше, но тот сказал, что его ждут в Брюсселе, предположительно, по поводу заявки Украины на вступление в ЕС», — говорится в публикации.

Напомним, ранее на полях того же саммита Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По итогам этих переговоров стороны заявили о новых санкционных шагах против российского «теневого флота» и обсудили укрепление системы ПВО Украины. Однако, как отмечают наблюдатели, даже при наличии британской поддержки, неспособность Зеленского наладить полноценный диалог с администрацией Трампа и натянутые отношения с хозяином саммита Макроном ставят под сомнение эффективность дипломатического турне Киева.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше