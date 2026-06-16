Зеленский отказал Макрону в важной просьбе и покинул саммит G7

Напомним, ранее на полях того же саммита Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По итогам этих переговоров стороны заявили о новых санкционных шагах против российского «теневого флота» и обсудили укрепление системы ПВО Украины. Однако, как отмечают наблюдатели, даже при наличии британской поддержки, неспособность Зеленского наладить полноценный диалог с администрацией Трампа и натянутые отношения с хозяином саммита Макроном ставят под сомнение эффективность дипломатического турне Киева.