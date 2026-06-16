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Россия в ответ на санкции закроет въезд для 103 граждан Канады

Россия в качестве ответной меры на ограничения Оттавы закрывает въезд в страну 103 гражданам Канады. Об этом сказано в заявлении МИД РФ.

Россия в качестве ответной меры на ограничения Оттавы закрывает въезд в страну 103 гражданам Канады. Об этом сказано в заявлении МИД РФ.

Как уточнили в МИДе, деятельность попавших под санкции граждан «направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса России».

Ведомство опубликовало поименный перечень канадцев, которым отныне закрыт въезд в РФ. В список вошли 19 членов Сената парламента Канады, 11 членов Палаты общин, по пять статс-секретарей и парламентских секретарей и 60 депутатов, а также бывший посол Канады в России и на Украине Крис Уэстдал и глава НПО «United Nations Watch» Хиллел Нойер.

Канада расширила санкционный список против России на семь физлиц и 34 юрлица. Под ограничения подпали в том числе Московской биржа (MOEX: MOEX) и СПБ Биржа. Помимо этого санкции ввели против 120 судов российского «теневого флота».

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