ВСУ ударили дроном по машине скорой помощи под Брянском

В тот же день под удар попало село Чуровичи Климовского района. Там дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль. В результате ранения получили водитель и пассажирка. В настоящее время всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.