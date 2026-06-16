CNN: США фактически передали Ирану контроль над Ормузским проливом

Американские разведывательные службы полагают, что Иран получил возможность по своему усмотрению перекрывать Ормузский пролив, что даёт Тегерану серьёзный инструмент для влияния на мировую экономику. Об этом сообщает телеканал CNN.
Собеседники журналистов сообщают, что, несмотря на подготовку соглашения об открытии пролива (планируется подписать 19 июня), иранская сторона в ходе конфликта показала, что способна блокировать доступ к основной морской артерии.
Разведка США считает, что Тегеран сможет вновь использовать данный механизм в будущем.
«Мы фактически передали Ирану контроль над проливом — оружие более мощное, чем любое ядерное. Война фундаментально изменила иранский подход к применению таких рычагов давления», — заявил CNN один из источников.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его не интересовала силовая смена режима в Иране.