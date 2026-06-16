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В постпредстве России при ЕС пообещали ответить на новые европейские санкции

В постоянном представительстве РФ при Евросоюзе назвали нелегитимными и односторонними новые индивидуальные санкции ЕС в отношении России. Российская сторона примет ответные меры, заявили в постпредстве.

В постоянном представительстве РФ при Евросоюзе назвали нелегитимными и односторонними новые индивидуальные санкции ЕС в отношении России. Российская сторона примет ответные меры, заявили в постпредстве.

«Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Такой подход находит поддержку во всем мире», — указано в сообщении постпредства в Telegram-канале.

15 июня Евросоюз ввел новые санкции против более 80 россиян и организаций. Среди них — генпрокурор России Александр Гуцан, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) и бывший уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. Кроме того, в список попали «Лукойл — Западная Сибирь», президентский фонд культурных инициатив, «Газпромнефть шиппинг» и НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос).

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