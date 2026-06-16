Лидеры G7 согласовали новые санкции против энергосектора РФ

Дональд Трамп на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном на полях G7 заявил, что США в ближайшее время могут отменить послабления санкций на нефть из России. Министерство финансов США в последние месяцы неоднократно продлевало исключение из санкций для российской нефти, поставляемой морем, на фоне энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. «Вскоре мы сможем это сделать [отменить послабления], потому что нефть снова поступает», — заявил республиканец.