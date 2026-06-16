Лидеры G7 согласовали новые санкции против энергосектора РФ

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник, участники G7 достигли договоренности об усилении давления на Россию через санкции в энергетической сфере. Аналогичную информацию распространяют AFP и Financial Times (FT), ссылаясь на дипломатические источники.
По данным собеседника Bloomberg, все члены объединения пришли к консенсусу относительно необходимости ужесточения мер в отношении России и одновременного наращивания помощи Украине. Агентство отмечает, что данное решение коррелирует с выступлением президента США Дональда Трампа на полях саммита G7, в котором он призвал российскую сторону к заключению соглашения по Украине.
Источник FT подтвердил намерение стран G7 активизировать давление на Москву. По его словам, консенсус был выработан в ходе переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского на сессии, посвященной украинскому вопросу.
52-й саммит G7 проходит с 15 по 17 июня 2026 года во французском городе Эвиан-ле-Бен.
Как пояснил французский дипломатический источник газеты, снижение мировых цен на энергоносители после американо-иранской сделки облегчило процесс согласования санкций против российского нефтяного и газового экспорта на саммите.
AFP со ссылкой на дипломатический источник информирует, что лидеры G7 провели «очень плодотворный» диалог по Украине, согласовав единую позицию по предоставлению дополнительных средств противовоздушной обороны и иных средств защиты. Украинские официальные лица сообщили FT, что США поставляют недостаточное количество перехватчиков для систем Patriot, что приводит к увеличению числа ударов по критической и гражданской инфраструктуре. Как отметили собеседники издания, Владимир Зеленский обсудил данную проблему с Дональдом Трампом, и команды «продолжат работу» над этим вопросом.
Дональд Трамп на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном на полях G7 заявил, что США в ближайшее время могут отменить послабления санкций на нефть из России. Министерство финансов США в последние месяцы неоднократно продлевало исключение из санкций для российской нефти, поставляемой морем, на фоне энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. «Вскоре мы сможем это сделать [отменить послабления], потому что нефть снова поступает», — заявил республиканец.