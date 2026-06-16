Вайдель заявила о готовности возглавить процесс политических перемен в ФРГ

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила о готовности возглавить процесс политических изменений в ФРГ на фоне снижения популярности правящих сил.
Компания YouGov обнародовала во вторник данные социологического исследования, согласно которым уровень поддержки блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), входящего в действующую правящую коалицию, снизился до 20%, приблизившись к минимальным показателям за пять лет.
«Рейтинг ХДС/ХСС упал до 20%, а наша партия “АдГ” с 29% теперь опережает соперников на девять процентных пунктов. Германия хочет политических перемен — мы готовы», — высказалась Вайдель в соцсетях.
Парламентарий от АдГ Маркус Фронмайер накануне допустил возможность проведения досрочных федеральных выборов в Германии уже в 2027 году, сославшись на ухудшение позиций текущей правящей коалиции под руководством канцлера Фридриха Мерца.
Ранее сообщалось, что в АдГ выступили за мир с Москвой вместо конфронтации.