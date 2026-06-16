Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вайдель заявила о готовности возглавить процесс политических перемен в ФРГ

В Германии на фоне падения рейтинга правящих партий до пятилетнего минимума оппозиционная АдГ заявила о готовности к политическим преобразованиям.

Источник: Аргументы и факты

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила о готовности возглавить процесс политических изменений в ФРГ на фоне снижения популярности правящих сил.

Компания YouGov обнародовала во вторник данные социологического исследования, согласно которым уровень поддержки блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), входящего в действующую правящую коалицию, снизился до 20%, приблизившись к минимальным показателям за пять лет.

«Рейтинг ХДС/ХСС упал до 20%, а наша партия “АдГ” с 29% теперь опережает соперников на девять процентных пунктов. Германия хочет политических перемен — мы готовы», — высказалась Вайдель в соцсетях.

Парламентарий от АдГ Маркус Фронмайер накануне допустил возможность проведения досрочных федеральных выборов в Германии уже в 2027 году, сославшись на ухудшение позиций текущей правящей коалиции под руководством канцлера Фридриха Мерца.

Ранее сообщалось, что в АдГ выступили за мир с Москвой вместо конфронтации.

Узнать больше по теме
Алис Вайдель: биография председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающего за отмену антироссийских санкций
Собрали самое важное из биографии Алис Вайдель, немецкого политика, возглавляющего партию «Альтернатива для Германии». Женщина выступает за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок вооружения на Украину, а ее отношение к РФ по-своему нестандартно.
Читать дальше