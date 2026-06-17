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Приблизившаяся к российскому фрегату британская яхта плыла во Францию

ЛОНДОН, 16 июн — РИА Новости. Британская парусная яхта Bright Future, которая приблизилась к российскому фрегату «Адмирал Григорович» в Ла-Манше, плыла из английского порта Лимингтон во французский Шербур-ан-Котантен, выяснило РИА Новости на основе данных портала по отслеживанию судов MarineTraffic.

Источник: © РИА Новости

Минобороны России ранее сообщило, что экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать на связь гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, но ответа не было. В ведомстве подчеркнули, что судно следовало под двигателями опасным курсом на сближение с российским кораблем.

Как следует из данных MarineTraffic, яхта покинула порт Лимингтон на южном побережье Англии после 04.00 (06.00 мск) во вторник и направилась через пролив в направлении Франции.

По информации МО РФ, экипаж фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил яхту, следовавшую под двигателями опасным курсом на сближение с российским кораблем, в 12.45.

Согласно данным портала, после инцидента яхта продолжила путь на юг и достигла порта Шербур-ан-Котантен около 17.00 (19.00 мск), где находится до сих пор.

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