Приблизившаяся к российскому фрегату британская яхта плыла во Францию

Минобороны России ранее сообщило, что экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать на связь гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, но ответа не было. В ведомстве подчеркнули, что судно следовало под двигателями опасным курсом на сближение с российским кораблем.