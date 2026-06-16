CNN: США фактически отдали Ирану контроль над Ормузским проливом

Немногим ранее KP.RU писал, что ситуация вокруг Ормузского пролива остается туманной. Президент США Дональд Трамп объявлял о возвращении свободного прохода для судов, однако Иран, по данным издания, внес в договоренности собственную поправку. Она предполагает, что через 60 дней могут появиться сборы за безопасность, навигацию и страхование.