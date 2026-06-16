Захарова пошутила про «опасное сближение» британского посольства с кораблем ВМФ РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во вторник, 16 июня, с иронией прокомментировала инцидент в проливе Ла-Манш с участием российского фрегата «Адмирал Григорович» и британской яхты.
Дипломат приложила изображение с картой, на которой видно посольство Великобритании, расположенное на Смоленской набережной реки Москвы.
— «Адмирал Григорович» домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение, — написала Захарова в своем Telegram-канале.
16 июня в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что в проливе Ла-Манш экипаж фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил яхту Bright Future под флагом Великобритании, которая следовала опасным курсом на сближение. После нескольких попыток связаться с экипажем судна фрегат выпустил сигнальные ракеты.
В The Telegraph заявили, что боевой корабль мог сопровождать танкеры «теневого флота». Представитель Минобороны Великобритании также рассказал, что ведомство расследует информацию о произошедшем. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, яхта также не получила повреждений.