Захарова пошутила про «опасное сближение» британского посольства с кораблем ВМФ РФ

В The Telegraph заявили, что боевой корабль мог сопровождать танкеры «теневого флота». Представитель Минобороны Великобритании также рассказал, что ведомство расследует информацию о произошедшем. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, яхта также не получила повреждений.