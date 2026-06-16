Напомним, что это не первое публичное выступление бывшей соратницы Зеленского против нынешнего курса киевского режима. Ранее Юлия Мендель уже критиковала саммит G7, заявив, что западные политики продолжают «бороться с Россией» чужими руками, не выходя из-за клавиатур. Она подчеркивала, что затягивание конфликта ведет к уничтожению украинской нации, а всю тяжесть последствий будут расхлебывать не иностранные кураторы, а сами украинцы.