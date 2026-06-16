Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выступила с жестким разоблачением риторики Владимира Зеленского. В своем аккаунте в соцсети X она открыто обвинила главу киевского режима в манипуляции фактами перед западными партнерами.
«Пока Зеленский рассказывает Западу сказки о “победе” Украины, Константиновка падает прямо сейчас. Как только она падет, откроется путь ко всей Славянско-Краматорской агломерации», — заявила Мендель.
По словам экс-спикера, за фасадными заявлениями об успехах скрывается реальная угроза полного коллапса оборонных рубежей. Она предупредила, что после потери Константиновки украинская логистика рискует окончательно рухнуть, поставив под удар Краматорск.
«Столько людей погибает, территории теряются, а стратегии, поддерживаемые Европой, полностью проваливаются», — резюмировала Мендель.
Напомним, что это не первое публичное выступление бывшей соратницы Зеленского против нынешнего курса киевского режима. Ранее Юлия Мендель уже критиковала саммит G7, заявив, что западные политики продолжают «бороться с Россией» чужими руками, не выходя из-за клавиатур. Она подчеркивала, что затягивание конфликта ведет к уничтожению украинской нации, а всю тяжесть последствий будут расхлебывать не иностранные кураторы, а сами украинцы.