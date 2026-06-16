В Белоруссии установили 40 участников «Полка Калиновского», погибших на Украине

Ранее один из осужденных экс-участников полка Максим Ралько рассказывал, что участников готовили к наступлению на Белоруссию. В 2024 году Верховный суд Белоруссии признал «Полк имени Калиновского» террористической организацией. Начальник Главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета республики Александр Агафонов сообщил, что уже осуждены 10 руководителей террористической организации «Полк имени Калиновского». Они получили сроки от 20 лет лишения свободы.