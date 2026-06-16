В Белоруссии установили 40 участников «Полка Калиновского», погибших на Украине

МИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Следователи в Белоруссии установили личности 40 погибших белорусов — боевиков террористической организации «Полк имени Калиновского». Об этом сообщил следователь по особо важным делам Главного следственного управления центрального аппарата Следкома республики в эфире телеканала ОНТ.
«В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 бойцов [полка] — граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий. Только трое из них захоронены на территории республики», — сказал он.
Ранее один из осужденных экс-участников полка Максим Ралько рассказывал, что участников готовили к наступлению на Белоруссию. В 2024 году Верховный суд Белоруссии признал «Полк имени Калиновского» террористической организацией. Начальник Главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета республики Александр Агафонов сообщил, что уже осуждены 10 руководителей террористической организации «Полк имени Калиновского». Они получили сроки от 20 лет лишения свободы.