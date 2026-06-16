Захарова пошутила про инцидент с фрегатом «Адмирал Григорович»

В своем Telegram-канале дипломат разместила карту Москвы. На ней отмечено посольство Великобритании в России, находящееся на площади Луганской Народной Республики вблизи набережной Москвы-реки. Захарова задалась вопросом, каким маршрутом «Адмирал Григорович» планирует возвращаться в Российскую Федерацию.
«“Адмирал Григорович” домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», — написала она.
Как сообщалось ранее в тот же день, Минобороны РФ заявило, что яхта Bright Future под флагом Великобритании совершила опасное сближение с фрегатом «Адмирал Григорович» в Ла-Манше. Российские моряки предприняли попытку связаться с судном и применили сигнальные ракеты, однако яхта продолжила движение. После этого «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы, и только тогда Bright Future изменила курс и начала отдаляться.