Захарова пошутила про инцидент с фрегатом «Адмирал Григорович»

Как сообщалось ранее в тот же день, Минобороны РФ заявило, что яхта Bright Future под флагом Великобритании совершила опасное сближение с фрегатом «Адмирал Григорович» в Ла-Манше. Российские моряки предприняли попытку связаться с судном и применили сигнальные ракеты, однако яхта продолжила движение. После этого «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы, и только тогда Bright Future изменила курс и начала отдаляться.