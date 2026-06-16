Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова пошутила про инцидент с фрегатом «Адмирал Григорович»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 июня в ироничной форме высказалась об инциденте с фрегатом «Адмирал Григорович», который был вынужден применить предупредительные выстрелы в проливе Ла-Манш.

Источник: РИА "Новости"

В своем Telegram-канале дипломат разместила карту Москвы. На ней отмечено посольство Великобритании в России, находящееся на площади Луганской Народной Республики вблизи набережной Москвы-реки. Захарова задалась вопросом, каким маршрутом «Адмирал Григорович» планирует возвращаться в Российскую Федерацию.

«“Адмирал Григорович” домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», — написала она.

Как сообщалось ранее в тот же день, Минобороны РФ заявило, что яхта Bright Future под флагом Великобритании совершила опасное сближение с фрегатом «Адмирал Григорович» в Ла-Манше. Российские моряки предприняли попытку связаться с судном и применили сигнальные ракеты, однако яхта продолжила движение. После этого «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы, и только тогда Bright Future изменила курс и начала отдаляться.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше