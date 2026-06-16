Правительство Экваториальной Гвинеи распущено из-за неэффективности

16 июня правительство Экваториальной Гвинеи ушло в отставку, признав невозможность реализовать поставленные цели. О роспуске кабинета министров официально объявил вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манг.
По заявлению вице-президента, правительство смогло реализовать лишь около 10% намеченных целей, из-за чего премьер-министр представил коллективную отставку всего кабинета.
«Коллективная отставка правительства является частью процессов институциональной реорганизации, которые периодически проводятся в стране с целью адаптации структуры правительства к новым приоритетам государства», — прокомментировали произошедшее в Демократической партии страны (PDGE).
Отметим, что действующим президентом страны является Теодоро Обианг Нгема Мбасого. 84-летний политик находится у власти с 1979 года и правит Экваториальной Гвинеей почти 47 лет.