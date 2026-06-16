Дмитриев: Мерц и Стармер разрушают свои партии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрушают свои партии из-за неспособности признавать свои ошибки, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«И Мерц, и Стармер разрушают свои партии из-за своей неспособности признавать ошибки и исправлять провальный курс», — написал он в X.
Так глава РФПИ прокомментировал данные опроса, в котором «Альтернатива для Германии» (АдГ) увеличила отрыв от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в рейтинге политических партий ФРГ на рекордные 9 процентных пунктов.
В другом посте в X Дмитриев написал, что немцы выбрали АдГ из-за неспособности правящей коалиции признать ошибки в вопросах иммиграции, энергетики, разжигания войны, цензуры, деиндустриализации и экономики.