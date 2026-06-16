За сутки ВСУ ударили по Энергодару более 20 раз

В течение 16 июня Вооруженные силы Украины атаковали Энергодар в Запорожской области 23 раза, в результате чего повреждения получили гражданские объекты и инфраструктура, сообщил глава города Максим Пухов.
Так, по данным властей, гражданский кооператив на Приднепровской улице подвергся обстрелу 14 артиллерийскими снарядами. Три дрона ударили по КПП-1, при налете еще четырех аппаратов загорелась «Газель».
Также один беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому, еще один — по территории медико-санитарной части № 145, где были уничтожены две генераторные установки.
При атаках никто не пострадал.
«Город работает, восстанавливает поврежденные объекты, обеспечивает людей всем необходимым», — добавил Пухов.
Ранее, 11 июня, Пухов сообщил об атаке на территорию медико-санитарной части № 145. Всего было зафиксировано не менее трех прилетов по лечебному учреждению, один беспилотник был сбит.
Один из ударов пришелся по передвижной акушерской комнате на базе автомобиля «КАМАЗ». В результате атаки никто не пострадал.
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