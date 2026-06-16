Зеленский появился на встрече с Трампом на саммите G7 в кроссовках

Как видно на кадрах, Зеленский выбрал для встречи черный наряд. Так, он был в рубашке, брюках — и кроссовках. Трамп, в свою очередь, пришел на встречу в классическом костюме. Переговоры прошли на полях саммита «Большой семерки».