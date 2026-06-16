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На Украине в третий раз заочно приговорили Сальдо к 15 годам тюрьмы

Украинский суд в третий раз заочно приговорил губернатора Херсонской области Сальдо к 15 годам лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

Украинский суд заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам лишения свободы по обвинению в «нарушении законов и обычаев войны» из-за эвакуации урожая зерна из зоны боевых действий в 2022 году. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины, пишет РИА Новости.

По версии украинской стороны, Сальдо в октябре-ноябре 2022 года якобы отдал приказ об эвакуации зерна на левобережье Херсонской области.

Это стало третьим заочным приговором губернатору на Украине. Ранее его признавали «виновным» в государственной измене и преступлениях против госбезопасности.

Ранее сообщалось, что на Украине заочно приговорили певицу Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы.