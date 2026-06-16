На Украине в третий раз заочно приговорили Сальдо к 15 годам тюрьмы

Украинский суд заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам лишения свободы по обвинению в «нарушении законов и обычаев войны» из-за эвакуации урожая зерна из зоны боевых действий в 2022 году. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины, пишет РИА Новости.