Orange: специалисты из РФ подготовили первую группу охраны премьера Мадагаскара

ХАРАРЕ, 16 июня. /ТАСС/. Российские специалисты завершили подготовку первой группы военнослужащих для батальона охраны администрации премьер-министра Мадагаскара на переходный период Мамитианы Радзаунарисона. Речь идет о военных вооруженных сил, жандармерии и полиции, которые после шестимесячных курсов войдут в состав батальона, сообщил портал Orange.
Премьер высоко оценил налаженное сотрудничество Мадагаскара и РФ в сфере обороны. Он также объявил о перевооружении батальона охраны. Подготовка включала обучение обращению с оружием, технике ведения боя и действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
1 апреля РФ передала Мадагаскару партию военного снаряжения, предназначенного, по словам министра вооруженных сил Эли Маминирины Разафитумбу, для «укрепления безопасности малагасийских границ и спокойствия на Мадагаскаре». Были получены бронетехника, комплекты военной формы, стрелковое оружие и различные боеприпасы. Одновременно сообщалось о предстоящей подготовке специалистов высокого уровня в области безопасности.
19 февраля президент России Владимир Путин, принимая в Москве малагасийского коллегу Микаэля Рандрианирину, подчеркнул, что Мадагаскар на сегодняшний день является одним из ключевых партнеров РФ на Африканском континенте.