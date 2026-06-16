В Ливане раскритиковали идею Трампа использовать Сирию против «Хезболлах»

Как считает Мансур, который является одним из ведущих арабских политологов, американский лидер поторопился с объявлением о своих планах. «Дело в том, что 11 июня президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа сам положил конец возобновившимся с подачи Вашингтона дебатам о возможности участия своей страны в ливанском конфликте, — рассказал дипломат. — Он (аш-Шараа — прим. ТАСС) опроверг слухи о намерении осуществить военную интервенцию, подчеркнув, что нынешняя позиция Сирии основана на стремлении положить конец войне в Ливане, а не вмешиваться в нее».