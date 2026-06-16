В Ливане раскритиковали идею Трампа использовать Сирию против «Хезболлах»

БЕЙРУТ, 16 июня. /ТАСС/. Намерение президента США Дональда Трампа поручить Дамаску «разобраться» с шиитской организацией «Хезболлах» в Ливане противоречит интересам Сирии. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС ливанский дипломат Аднан Мансур, занимавший пост министра иностранных дел республики в 2011—2014 годах.
«Слова Трампа на полях саммита Группы семи в Париже о возможном сирийском вмешательстве в Ливане абсолютно неприемлемы, — отметил собеседник. — Понятно, что все привыкли к неожиданным высказываниям главы Белого дома, но в данном случае речь идет о шаге, который может привести к непредсказуемым последствиям для всего Ближнего Востока и не соответствует национальным интересам сирийцев».
Как считает Мансур, который является одним из ведущих арабских политологов, американский лидер поторопился с объявлением о своих планах. «Дело в том, что 11 июня президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа сам положил конец возобновившимся с подачи Вашингтона дебатам о возможности участия своей страны в ливанском конфликте, — рассказал дипломат. — Он (аш-Шараа — прим. ТАСС) опроверг слухи о намерении осуществить военную интервенцию, подчеркнув, что нынешняя позиция Сирии основана на стремлении положить конец войне в Ливане, а не вмешиваться в нее».
По словам Мансура, такое заявление сирийский президент сделал на встрече с ливанской делегацией, посетившей Дамаск. «Аш-Шараа дал понять, что решение пограничных проблем между Сирией и Ливаном не носит приоритетного характера и в данный момент важнее наладить механизм возвращения 1,4 млн сирийских беженцев из Ливана на родину», — резюмировал собеседник.
Выступая во вторник на полях саммита в Париже, Трамп выразил недовольство тем, что военная операция Израиля в Ливане затянулась и бросает негативный свет на большую сделку с Ираном. Он сообщил, что предложил премьер-министру Биньямину Нетаньяху «позволить Сирии разобраться с “Хезболлах”. Как считает Трамп, сирийцы “справятся с этой задачей лучше”.