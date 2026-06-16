Саммит Россия — АСЕАН в Казани: кто приедет и что будут обсуждать

О своем участии в саммите официально объявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. С Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым он неоднократно встречался. Во время визита в Казань в 2025 году малайзийский премьер публично признался, что не смог отказать Минниханову в приглашении приехать в Татарстан, что стало одним из наиболее ярких свидетельств доверительных отношений между Анваром Ибрагимом и Раисом республики.