Саммит Россия — АСЕАН в Казани: кто приедет и что будут обсуждать

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До старта саммита Россия — АСЕАН в Казани остаются считанные часы. Кто уже прибыл в Казань, какие темы войдут в повестку и что Татарстан рассчитывает получить от проведения саммита, пишет «Татар-информ».
Казань готовится принять саммит Россия — АСЕАН.
Завтра стартует саммит Россия — АСЕАН, одно из крупнейших международных мероприятий, которые пройдут в России в 2026 году. Форум пройдет в Казани и соберет руководителей государств Юго-Восточной Азии, представителей правительств, бизнеса и международных организаций.
Проведение встречи такого уровня в Татарстане подтверждает статус региона как одной из ключевых площадок для международного диалога. В центре внимания окажутся вопросы экономического сотрудничества, инвестиций, торговли и технологического развития.
Что представляет собой АСЕАН.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была создана в 1967 году в Бангкоке как межправительственное объединение для укрепления политической стабильности и экономического взаимодействия в регионе. Сегодня в организацию входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа и Восточный Тимор.
На территории государств АСЕАН проживают более 670 млн человек, а совокупный объем экономики объединения достигает почти 10 трлн долларов. В последние десятилетия организация значительно расширила международное экономическое сотрудничество, сформировав крупнейшую в мире зону свободной торговли в рамках Всестороннего регионального экономического партнерства.
Россия получила статус полноценного диалогового партнера АСЕАН в 1996 году. С тех пор взаимодействие развивается как в политической, так и в экономической сферах.
Лидеры стран Юго-Восточной Азии соберутся в Татарстане.
По данным Министерства иностранных дел России (МИД РФ), на саммит приглашены руководители практически всех государств Ассоциации. Участие Мьянмы ограничено неполитическим уровнем в связи с действующими внутри организации ограничениями.
Президент России Владимир Путин лично примет участие в работе форума и проведет серию двусторонних встреч с лидерами государств АСЕАН. Подготовку мероприятия с российской стороны координирует помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Прием зарубежных делегаций в Казани уже начался. В числе первых участников саммита Россия — АСЕАН в столицу Татарстана прибыли специальный представитель президента Республики Союз Мьянма Хау Кхан Сум и генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн. Последний возглавляет секретариат Ассоциации государств Юго-Восточной Азии с 2023 года и курирует взаимодействие объединения с международными партнерами.
Всего ожидается около 4 тыс. участников, включая представителей международных структур и деловых кругов.
Подтверждены визиты ключевых участников форума.
О своем участии в саммите официально объявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. С Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым он неоднократно встречался. Во время визита в Казань в 2025 году малайзийский премьер публично признался, что не смог отказать Минниханову в приглашении приехать в Татарстан, что стало одним из наиболее ярких свидетельств доверительных отношений между Анваром Ибрагимом и Раисом республики.
Также ожидается приезд президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего. Манила запросила проведение отдельной встречи с Владимиром Путиным. Дополнительный вес участию Филиппин придает тот факт, что страна председательствует в АСЕАН в 2026 году.
Ранее участие подтвердили президент Вьетнама То Лам и премьер Камбоджи Хун Манет. По данным зарубежных СМИ, в Казань также может прибыть премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг.
Повестка саммита охватит экономику и технологии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что основными темами переговоров станут торговля, инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, цифровизация, наука, технологии, образование и туризм.
По словам главы российского МИДа, участникам предстоит определить новые перспективные направления сотрудничества между Россией и странами Юго-Восточной Азии. Участники саммита планируют определить ориентиры дальнейшего взаимодействия на ближайшие годы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что форум должен продемонстрировать подходы к формированию будущей модели международного сотрудничества. По ее оценке, страны АСЕАН стали одним из наиболее успешных примеров региональной кооперации, основанной на учете интересов всех участников и взаимной выгоде.
Татарстан рассчитывает укрепить международные позиции.
Для Татарстана проведение саммита имеет не только политическое, но и экономическое значение. Республика получит возможность представить свой промышленный и инвестиционный потенциал зарубежным партнерам.
В программу форума включена экспозиция «Сделано в Татарстане», которая познакомит гостей с достижениями региона в промышленности, науке, технологиях и социальной сфере. Среди направлений, которые республика намерена продвигать на внешних рынках, — машиностроение, нефтехимия, исламские финансы и халяльная продукция.
Эксперты также ожидают значительный информационный эффект. Благодаря широкому освещению саммита в международных СМИ узнаваемость Татарстана и Казани среди зарубежной аудитории может существенно вырасти.
Татарстан готов провести международный форум на должном уровне.
На совещании в Доме Правительства РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что руководство страны и лично Президент Владимир Владимирович Путин доверили республике организацию масштабного и значимого для России мероприятия, что является большой честью и одновременно серьезной ответственностью.
Так для подготовки форума создан оперативный штаб, определены площадки проведения мероприятий, места размещения делегаций и логистические маршруты. Особое внимание уделили вопросам безопасности, транспорта, энергетики и коммунальной инфраструктуры.
Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что город полностью готов к приему участников саммита. Он отметил, что в сжатые сроки был выполнен значительный объем работ, включая ремонт дорог по маршрутам следования делегаций, благоустройство территорий и подготовку гостиничной инфраструктуры.
Градоначальник также подчеркнул, что проведенные работы рассчитаны на долгосрочный эффект для жителей города. По его словам, модернизированная инфраструктура останется в распоряжении казанцев.
Саммит укрепит статус Казани как дипломатической площадки.
Проведение саммита Россия — АСЕАН станет для Казани очередным подтверждением способности принимать мероприятия мирового уровня. После саммита БРИКС в 2024 году столица Татарстана последовательно укрепляет позиции одной из ключевых дипломатических площадок страны. Ожидается, что форум не только расширит возможности экономического сотрудничества России со странами Юго-Восточной Азии, но и закрепит за Казанью статус международного центра проведения крупных политических и деловых мероприятий.