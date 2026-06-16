Посольство России в Финляндии помогает российским морякам с судна Fitburg

В диппредставительстве уточнили, что под ограничениями продолжают находиться трое граждан России — капитан судна и два его помощника. После выхода Fitburg из Финляндии в январе они остались в стране и пока не могут покинуть её территорию. По данным посольства, дипломаты следят за соблюдением процессуальных прав россиян. Речь идёт о предоставлении услуг адвокатов и переводчиков, а также о помощи в решении бытовых вопросов. В дипмиссии также сообщили, что сейчас члены экипажа проживают в одной из гостиниц Хельсинки.