Премьер-министр Малайзии прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Казань участия в саммите Россия — АСЕАН. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.
«Борт премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима приземлился в международном аэропорту Казани. Гость прибыл для участия в мероприятиях саммита АСЕАН. Его тепло встретил Рустам Минниханов», — сообщает пресс-служба.
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