ЦБ Армении заявил о риске сокращения ВВП на 2% из-за ограничений России

Из-за ограничений, введенный Россией на ввоз армянской продукции, ВВП Армении может сократиться на долю вплоть до 2%. Об этом на встрече с журналистами заявил председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян, передает News.am.
Он уточнил, что общий экспорт составляет 6% от ВВП страны.
Председатель ЦБ подчеркнул, что «уязвимые сектора» обеспечивают в общей сложности около 1,5−2% ВВП — это определяет максимальное снижение на 2%, прогнозируемое регулятором.
Снижение может произойти, если не будут найдены новые рынки сбыта продукции или производство остановится, однако если рынки будут диверсифицированы, а объемы экспорта сохранены, негативное воздействие будет смягчено «очень быстро», добавил Галстян.
Кроме того, глава ЦБ указал, что если не удастся заместить российский рынок, возможен избыток предложения некоторых товаров.
«Овощи, газированная вода, определенная часть алкогольных напитков, косточковые фрукты — здесь у нас определенная чувствительность,», — отметил Галстян.
Он добавил: в случае «значительного» сокращения экспорта, которое не будет нейтрализовано, могут наблюдаться колебания курса драм-доллар или драм-рубль.
В конце мая Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении, ограничения также были введены на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев и клубники.
С 2 июня ведомство ограничило ввоз вишни и винограда и потребовало прекратить сертификацию живой рыбы для экспорта в Россию. С 3 июня под ограничения попали яблоки, груши, айва, баклажаны, картофель и сухофрукты.
Материал дополняется.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».