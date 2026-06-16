10 руководителей террористического «Полка Калиновского»* осуждены в Белоруссии

Немногим ранее в Белоруссии вынесли приговоры двум бывшим участникам «Полка Калиновского»*. Их признали виновными по делам об экстремизме. В Генпрокуратуре республики тогда уточняли, что осужденные участвовали в деятельности формирования, которое признано террористическим как в Белоруссии, так и в России. Одного из фигурантов ранее задержали уже на территории республики.