N12 и Al Arabiya опубликовали новые версии меморандума США и Ирана

Основная версия меморандума о взаимопонимании между Ираном и США включает пункты о временном исключении иранской нефти из санкций США на время переговоров, а также обязательство США сделать доступными иранские активы после подписания документа. 12 пунктов меморандума опубликовал израильский «12-й канал» (N12).
Основные пункты меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, по версии израильского издания, включают:
Иран, США и их союзники прекратят боевые действия, в том числе в Ливане.
Иран вновь подчеркивает свое обязательство не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие.
США и Иран обязуются решить вопрос с вывозом запасов обогащенного урана.
США и Иран обсудят вопрос обогащения и ядерные потребности Ирана.
Иран будет сохранять статус-кво в своей ядерной программе, пока продолжаются переговоры.
США снимут морскую блокаду, не будут вводить новые санкции и наращивать силы в регионе на время переговоров.
Иран проведет необходимые мероприятия для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив, без взимания платы, в течение 60 дней.
США обязуются сделать замороженные иранские активы доступными для использования после вступления в силу меморандума о взаимопонимании.
Если будет достигнуто окончательное соглашение, США выведут свои войска в течение 30 дней и отменят все санкции против Ирана.
Любое окончательное соглашение будет включать план создания фонда в размере $300 млрд на восстановление Ирана.
США предоставят Ирану временные исключения из санкций для продажи нефти на время переговоров.
Состоятся переговоры между Ираном и Оманом с участием стран Персидского залива для определения «договоренностей по судоходству и морским услугам».
В то же время Al Arabiya опубликовал проект меморандума США и Ирана из 14 пунктов, который, как утверждает телеканал, будет подписан 19 июня.
Среди пунктов соглашения, опубликованных арабским телеканалом:
Немедленное и постоянное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан. Стороны обязуются не применять силу и не угрожать ею.
Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, отказ от вмешательства во внутренние дела.
Переговоры об окончательном соглашении в течение 60 дней с возможностью продления.
США немедленно снимают морскую блокаду, в течение 30 дней восстанавливают судоходство до довоенного уровня и выводят войска из окрестностей Ирана в течение 30 дней после финального соглашения.
Иран в течение 30 дней обеспечивает безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив, включая разминирование.
США с региональными партнерами создают план восстановления и развития Ирана с финансированием не менее $300 млрд.
Иран подтверждает отказ от ядерного оружия; судьба обогащенного урана и других ядерных вопросов решится в финальном соглашении.
До финального соглашения — статус-кво: Иран не расширяет ядерную программу, США не вводят новых санкций и не наращивают силы в регионе.
Минфин США немедленно выдает разрешения на экспорт иранской нефти, нефтехимии и всех сопутствующих услуг.
Замороженные активы Ирана разблокируют по мере прогресса переговоров и станут полностью доступны ЦБ Ирана.
Создается механизм контроля за выполнением окончательного соглашения.
После подписания меморандума и подтверждения выполнения статей 4, 5, 10 и 11 стороны начинают переговоры по остальным пунктам.
Финальное соглашение утверждается обязательной резолюцией Совбеза ООН.
Частный инвестиционный фонд объемом $300 млрд, предусмотренный рамочным соглашением США и Ирана, станет экономическим стимулом для заключения окончательной сделки, сообщили источники Reuters. Более половины суммы уже выделено компаниями из США, стран Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки.
Изначально Тегеран требовал от Вашингтона $400 млрд репараций, но США отказали, после чего возникла идея фонда, пояснил иранский источник агентства. Средства пойдут на проекты в энергетике, логистике, производстве и транспорте.
Ранее версию меморандума США и Ирана публиковало иранское агентство Mehr. По основным пунктам новые версии меморандума совпадают с иранско. Среди отличий, версии N12 и Al Arabiya предусматривают вывод войск США в течение 30 дней, в иранской версии США обязуются вывести войска без привязки к конкретным срокам. Кроме того, в версии Mehr названа конкретная сумма иранских активов, к которым нужно открыть доступ ($24 млрд), и которые следует разблокировать до начала переговоров ($12 млрд). В версиях N12 и Al Arabiya сумма активов не уточняется.
США и Иран договорились о мирной сделке 14 июня. Американский президент Дональд Трамп объявил, что разрешает открытие Ормузского пролива и снятие блокады с морских портов Ирана. Подписание мирного соглашения состоится 19 июня в Швейцарии.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».