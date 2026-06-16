В Молдавии заявили о миллионах долларов, выведенных из страны мошенниками

«На прошлой неделе было два случая, когда эти финансовые средства попали, в одном случае, в обменный пункт, где их конвертировали в криптовалюту, которая затем передавалась дальше. Был задержан человек, который занимался конвертацией денежных средств в криптовалюту и является связующим звеном между Молдовой, где он конвертирует деньги, и внешними получателями», — сказал шеф полиции. Он отказался назвать количество обменных пунктов и лиц, которые вовлечены в подобные схемы, сославшись на интересы следствия.