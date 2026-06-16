В Молдавии заявили о миллионах долларов, выведенных из страны мошенниками

КИШИНЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Мошенники, выманивающие личные средства у граждан Молдавии, выводят миллионы долларов из страны путем конвертации в криптовалюту, операций в обменных пунктах и перевозку наличных. Об этом сообщил глава Генерального инспектората полиции республики Виорел Чернауцану в эфире телеканала ТV-8.
«На прошлой неделе было два случая, когда эти финансовые средства попали, в одном случае, в обменный пункт, где их конвертировали в криптовалюту, которая затем передавалась дальше. Был задержан человек, который занимался конвертацией денежных средств в криптовалюту и является связующим звеном между Молдовой, где он конвертирует деньги, и внешними получателями», — сказал шеф полиции. Он отказался назвать количество обменных пунктов и лиц, которые вовлечены в подобные схемы, сославшись на интересы следствия.
Чернауцану сообщил, что кол-центры, которые организуют мошеннические схемы, расположены в Молдавии и минимум еще в трех странах. Отвечая на вопрос журналиста о возможной причастности Украины к этим схемам, он признал, что такое «предположение имеет право на существование».
На прошлой неделе парламент Молдавии сформировал комиссию для борьбы с телефонным мошенничеством, которое приобрело массовый характер. Бывший генеральный прокурор, депутат парламента Александр Стояногло заявил, что бездействие властей привело к активизации широкой сети мошенников, которые обокрали тысячи пожилых людей. По его словам, в республике годами работают нелегальные кол-центры, которые не платят налоги и зачастую даже не зарегистрированы. Он подчеркнул, что такая сеть телефонных мошенников не может существовать без содействия или покровительства со стороны представителей властей.
По данным полиции, в прошлом году ущерб, причиненный гражданам Молдавии в результате онлайн-мошенничества, превысил $15,6 млн.