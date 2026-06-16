«Дрон атаковал автомобиль»: Хинштейн сообщил о раненых в приграничье

Напомним, что это не первый случай атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру приграничья за последние сутки. Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал о варварских преступлениях украинских формирований: в Трубчевском районе дрон атаковал машину скорой помощи, а в Климовском районе объектом удара стал гражданский автомобиль. В обоих случаях среди мирных жителей и медиков есть раненые, что власти РФ квалифицируют как террористические методы ведения войны.