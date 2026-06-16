«Дрон атаковал автомобиль»: Хинштейн сообщил о раненых в приграничье

Губернатор Александр Хинштейн сообщил о новых последствиях вражеских атак в Курской области. В результате налетов беспилотных летательных аппаратов ВСУ пострадали двое жителей Беловского района.
Первый инцидент произошел в селе Малое Солдатское, где дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль.
«У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма», — написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Вторая атака была зафиксирована вблизи частного жилого сектора. Осколочные ранения получил 59-летний местный житель. По словам депутата, всем пострадавшим оперативно оказали первую помощь, после чего их направили на лечение в Курскую областную больницу.
Напомним, что это не первый случай атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру приграничья за последние сутки. Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал о варварских преступлениях украинских формирований: в Трубчевском районе дрон атаковал машину скорой помощи, а в Климовском районе объектом удара стал гражданский автомобиль. В обоих случаях среди мирных жителей и медиков есть раненые, что власти РФ квалифицируют как террористические методы ведения войны.