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«Дрон атаковал автомобиль»: Хинштейн сообщил о раненых в приграничье

Губернатор Александр Хинштейн сообщил о новых последствиях вражеских атак в Курской области.

Губернатор Александр Хинштейн сообщил о новых последствиях вражеских атак в Курской области. В результате налетов беспилотных летательных аппаратов ВСУ пострадали двое жителей Беловского района.

Первый инцидент произошел в селе Малое Солдатское, где дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль.

«У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма», — написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Вторая атака была зафиксирована вблизи частного жилого сектора. Осколочные ранения получил 59-летний местный житель. По словам депутата, всем пострадавшим оперативно оказали первую помощь, после чего их направили на лечение в Курскую областную больницу.

Напомним, что это не первый случай атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру приграничья за последние сутки. Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал о варварских преступлениях украинских формирований: в Трубчевском районе дрон атаковал машину скорой помощи, а в Климовском районе объектом удара стал гражданский автомобиль. В обоих случаях среди мирных жителей и медиков есть раненые, что власти РФ квалифицируют как террористические методы ведения войны.

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