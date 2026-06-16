Хегсет обсудит с коллегами из НАТО увеличение их вклада в деятельность альянса

Как отмечается в документе, Хегсет в среду отправится в Брюссель для участия во встрече. «Министр сосредоточит внимание на срочной необходимости взятия союзниками по НАТО на себя основной ответственности за обеспечение безопасности Европейского континента с помощью неядерных вооружений путем наращивания расходов на оборону до 5% ВВП, укрепления военно-промышленного комплекса и развертывания боеспособных войск», — подчеркивается в заявлении.