Хегсет обсудит с коллегами из НАТО увеличение их вклада в деятельность альянса

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе 18 июня намерен обсудить вопросы, касающиеся наращивания европейскими союзниками вклада в деятельность Североатлантического альянса. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном пресс-службой американского военного ведомства.
Как отмечается в документе, Хегсет в среду отправится в Брюссель для участия во встрече. «Министр сосредоточит внимание на срочной необходимости взятия союзниками по НАТО на себя основной ответственности за обеспечение безопасности Европейского континента с помощью неядерных вооружений путем наращивания расходов на оборону до 5% ВВП, укрепления военно-промышленного комплекса и развертывания боеспособных войск», — подчеркивается в заявлении.
Пресс-служба Североатлантического альянса ранее сообщила, что контактная группа по поставкам оружия Украине соберется в Брюсселе после завершения заседания Совета НАТО на уровне министров обороны.