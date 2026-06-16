NYP: Зеленский не стал оставаться на саммите G7, несмотря на просьбу Макрона

Владимир Зеленский отказался остаться на саммите G7 дольше, несмотря на просьбу президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет The New York Post.
По данным издания, Макрон призывал Зеленского задержаться на саммите «Большой семерки», который проходит во французском Эвиан-ле-Бене. Однако тот отказался. Причем даже выдал оправдание.
«Макрон призывал Зеленского остаться на саммите подольше, но тот сказал, что его ждут в Брюсселе», — говорится в публикации.
Немногим ранее Зеленский появился на встрече с Трампом на саммите G7 в кроссовках. На опубликованных кадрах он был в черной рубашке, брюках и спортивной обуви. Американский лидер, в свою очередь, выбрал классический костюм.