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NYP: Зеленский не стал оставаться на саммите G7, несмотря на просьбу Макрона

Зеленский отказался оставаться на саммите G7, сославшись на встречу в Брюсселе.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский отказался остаться на саммите G7 дольше, несмотря на просьбу президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет The New York Post.

По данным издания, Макрон призывал Зеленского задержаться на саммите «Большой семерки», который проходит во французском Эвиан-ле-Бене. Однако тот отказался. Причем даже выдал оправдание.

«Макрон призывал Зеленского остаться на саммите подольше, но тот сказал, что его ждут в Брюсселе», — говорится в публикации.

NYP пишет, что поездка в Брюссель, предположительно, связана с заявкой Украины на вступление в Евросоюз. Также, по данным издания, Зеленский пожаловался Макрону, что ему не удалось согласовать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Немногим ранее Зеленский появился на встрече с Трампом на саммите G7 в кроссовках. На опубликованных кадрах он был в черной рубашке, брюках и спортивной обуви. Американский лидер, в свою очередь, выбрал классический костюм.

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