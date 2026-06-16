NYP: Зеленский не стал оставаться на саммите G7, несмотря на просьбу Макрона

NYP пишет, что поездка в Брюссель, предположительно, связана с заявкой Украины на вступление в Евросоюз. Также, по данным издания, Зеленский пожаловался Макрону, что ему не удалось согласовать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.