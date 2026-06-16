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Премьер Ирака распорядился начать рабочий день позже ради ЧМ по футболу

Все ведомства 17 июня начнут работу в 10:00, сообщил секретариат кабмина страны.

КАИР, 16 июня. /ТАСС/. Иракский премьер-министр Али аз-Зейди распорядился начать рабочий день во всех ведомствах 17 июня в 10:00 по местному времени (совпадает с мск) из-за предстоящего футбольного матча между сборными Ирака и Норвегии в рамках ЧМ-2026. Об этом сообщил секретариат кабмина страны.

«В соответствии с распоряжением премьер-министра Ирака Али аз-Зейди начало рабочего дня во всех ведомствах 17 июня будет перенесено на 10:00. Благодаря этой исключительной мере госслужащие и все граждане смогут поддержать иракскую национальную сборную по футболу на чемпионате мира», — говорится в заявлении секретариата, которое распространило агентство INA.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Иракская сборная оказалась в одной группе с Норвегией, Францией и Сенегалом. Предстоящий матч против Норвегии станет для Ирака первым на текущем ЧМ.

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