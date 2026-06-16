Премьер Ирака распорядился начать рабочий день позже ради ЧМ по футболу

КАИР, 16 июня. /ТАСС/. Иракский премьер-министр Али аз-Зейди распорядился начать рабочий день во всех ведомствах 17 июня в 10:00 по местному времени (совпадает с мск) из-за предстоящего футбольного матча между сборными Ирака и Норвегии в рамках ЧМ-2026. Об этом сообщил секретариат кабмина страны.