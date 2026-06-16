Папа Лев XIV поддержал мирное соглашение между США и Ираном

Всё время войны США и Израиля с Ираном продолжался конфликт папы с президентом США Дональдом Трампом. Понтифик неоднократно призывал к миру, свободному от всех ядерных вооружений. Папа римский неоднократно критиковал войну Соединенных Штатов против Ирана, заявляя, что она «ничего не решает», и призывал к переговорам. В мае президент США раскритиковал позицию папы римского по вопросу войны. Господин Трамп заявил, что понтифик «предпочитает говорить, что в наличии у Тегерана ядерного оружия нет ничего страшного». При этом Лев XIV никогда не делал таких заявлений об Иране.