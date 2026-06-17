Минниханов встретил Премьер-министра Малайзии в казанском аэропорту

Ранее глава правительства Малайзии сообщил о вылете в Россию для участия в юбилейном саммите Россия — АСЕАН в Казани, сопроводив публикацию в соцсетях популярной песней «Матушка» российской исполнительницы Татьяны Куртуковой.
«Безнең дустыбыз Анвар Ибрагим!» — написал Рустам Минниханов, опубликовав видео встречи премьер-министра Малайзии в международном аэропорту «Казань».
Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.Читать дальше