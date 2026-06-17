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Минниханов встретил Премьер-министра Малайзии в казанском аэропорту

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Татарстан. Об этом в своем канале в МАКС сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Источник: ИА Татар-информ

Ранее глава правительства Малайзии сообщил о вылете в Россию для участия в юбилейном саммите Россия — АСЕАН в Казани, сопроводив публикацию в соцсетях популярной песней «Матушка» российской исполнительницы Татьяны Куртуковой.

«Безнең дустыбыз Анвар Ибрагим!» — написал Рустам Минниханов, опубликовав видео встречи премьер-министра Малайзии в международном аэропорту «Казань».

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