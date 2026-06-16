Вызвавшая в Ла-Манше инцидент с фрегатом РФ яхта следовала из Британии во Францию

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Яхта Bright Future под флагом Великобритании, для изменения опасного курса которой экипаж фрегата «Адмирал Григорович» дал в проливе Ла-Манш упредительную стрельбу, шла из Великобритании во Францию.
Согласно открытым данным, изученным ТАСС, яхта вышла в 05:15 по местному времени (07:15 мск) из бухты Лимингтон в графстве Гэмпшир на юго-западе Англии. В момент сближения с российским фрегатом в районе 11:40 (13:40 мск) она двигалась со скоростью около 6 узлов в час. После этого она продолжала еще четверть часа двигаться с этой же скоростью, затем изменила курс и ускорилась до 7,3 узла в час. В районе 17:53 (19:53 мск) она добралась до порта Шербур-ан-Котантен на северо-западе Франции в регионе Нормандия, где и находится до настоящего времени.
Как сообщили ранее в Минобороны России, экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future, следовавшую под двигателями опасным курсом на сближение с кораблем. Экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале, но никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы не последовало. Ни на пуск сигнальных ракет, ни на звуковые сигналы реакции не было, и после сокращения дистанции до 150 метров командир фрегата распорядился произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения, после чего яхта сразу изменила курс.
Позже Минобороны Великобритании распространило заявление, в котором сообщило, что «после попыток связаться с британским судном в Ла-Манше фрегат “Адмирал Григорович” произвел предупредительные выстрелы». «Эти выстрелы не были направлены по судну и были предприняты с целью предотвратить возможное столкновение», — сообщили в ведомстве, добавив, что это был «изолированный инцидент».
Как сообщила Би-би-си, никто не пострадал, яхта повреждений не получила.