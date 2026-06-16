Вызвавшая в Ла-Манше инцидент с фрегатом РФ яхта следовала из Британии во Францию

Согласно открытым данным, изученным ТАСС, яхта вышла в 05:15 по местному времени (07:15 мск) из бухты Лимингтон в графстве Гэмпшир на юго-западе Англии. В момент сближения с российским фрегатом в районе 11:40 (13:40 мск) она двигалась со скоростью около 6 узлов в час. После этого она продолжала еще четверть часа двигаться с этой же скоростью, затем изменила курс и ускорилась до 7,3 узла в час. В районе 17:53 (19:53 мск) она добралась до порта Шербур-ан-Котантен на северо-западе Франции в регионе Нормандия, где и находится до настоящего времени.