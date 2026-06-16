Папа Римский надеется, что меморандум по Ирану положит конец конфликту

«Слава Богу, есть этот меморандум, который, похоже, они официально подпишут в пятницу. Говорят, что еще предстоит согласовать несколько пунктов, но всегда лучше делать это путем диалога, путем переговоров, а не возвращаясь к войне, поэтому я надеюсь, что это действительно решение войны, что война действительно закончится», — заявил он журналистам у своей резиденции в Кастель-Гандольфо под Римом.