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Американцы усомнились в существовании США ещё 25 лет

Согласно опросу Reuters/Ipsos, 38% американцев не верят, что США просуществуют ещё 25 лет. Две трети респондентов считают демократию под угрозой.

Источник: Аргументы и факты

Около 38% американцев сомневаются, что США просуществуют ещё четверть века после празднования 250-летия страны в июле, согласно результатам опроса Reuters/Ipsos.

Среди демократов в долгосрочное существование страны не верят 40% респондентов, среди республиканцев — 26%. При этом 62% опрошенных всё же уверены в будущем государства. Две трети участников (85% демократов и 50% республиканцев) согласились с тем, что американская демократия находится под угрозой.

Этот показатель вырос по сравнению с августом 2025 года, когда так считали 57% опрошенных. Кроме того, 77% респондентов ожидают роста политического насилия в США в ближайшие пять лет. Доля американцев, считающих свою страну величайшей в мире, снизилась с 38% в 2017 году до 30%.

Основной спад произошёл среди демократов — их число сократилось с 26% до 11%. Также большинство опрошенных (три четверти демократов и половина республиканцев) полагают, что празднование 250-летия страны излишне политизировано.

Ранее прошел опрос, согласно которому почти 50% американцев не доверяют Трампу вести переговоры с Путиным.

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