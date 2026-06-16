Американцы усомнились в существовании США ещё 25 лет

Этот показатель вырос по сравнению с августом 2025 года, когда так считали 57% опрошенных. Кроме того, 77% респондентов ожидают роста политического насилия в США в ближайшие пять лет. Доля американцев, считающих свою страну величайшей в мире, снизилась с 38% в 2017 году до 30%.