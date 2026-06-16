Нидерландские правые напомнили о заинтересованности ЕС в конфликте на Украине

В 2025 году ЕС взял курс на масштабную милитаризацию — в частности, в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен амбициозный план перевооружения ReArm EU на €800 млрд. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) объемом €150 млрд как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить расходы европейских государств на оборону и безопасность до 5% ВВП в 2034 году.