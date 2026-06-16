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Нидерландские правые напомнили о заинтересованности ЕС в конфликте на Украине

ЕС, в частности, использует тему безопасности для продвижения курса на перевооружение Европы, расширения бюджета сообщества и дальнейшей передачи государственных полномочий на наднациональный уровень, отметил депутат парламента от правой партии «Форум за демократию» Пепейн ван Хаувелинген.

ГААГА, 16 июня. /ТАСС/. Власти ЕС заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку они используют тему якобы российской угрозы для дальнейшей централизации полномочий, расширения бюджета и ограничения суверенитета государств — членов сообщества. Такое мнение высказал депутат парламента Нидерландов от правой партии «Форум за демократию» Пепейн ван Хаувелинген.

«Евросоюз может оправдывать и легитимизировать все это (военную помощь Киеву — прим. ТАСС) только потому, что якобы существует “большой злой враг” — Россия», — сказал он в своем выступлении в ходе дебатов в преддверии саммита ЕС 18−19 июня. По словам ван Хаувелингена, Брюсселю крайне важно поддерживать образ такого противника, так как украинский конфликт и «ощущение угрозы» отвечают интересам европейских институтов как инструменты политической консолидации.

По мнению депутата, ЕС, в частности, использует тему безопасности для продвижения курса на перевооружение Европы, расширения бюджета сообщества и дальнейшей передачи государственных полномочий на наднациональный уровень. При этом, как подчеркнул законодатель, подобная политика не соответствует интересам Нидерландов и расходится с позицией значительной части голландского общества.

В 2025 году ЕС взял курс на масштабную милитаризацию — в частности, в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен амбициозный план перевооружения ReArm EU на €800 млрд. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) объемом €150 млрд как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить расходы европейских государств на оборону и безопасность до 5% ВВП в 2034 году.

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