ВС Ирана пообещали жесткий ответ на действия Израиля на юге Ливана

Ранее ливанский военно-полевой командир сообщил РИА Новости, что израильская армия продолжила атаки по югу Ливана во вторник после объявления о достижении меморандума между США и Ираном, одним из основных пунктов которого является прекращение огня на ливанском направлении.
Согласно заявлению, опубликованным в Telegram-канале иранского телеканала Press TV, командование ВС Ирана обвинило Израиль в нарушении режима прекращения огня с Бейрутом на юге Ливана 84 раза за последние два дня.
«Мы предупреждаем, что если армия сионистского режима (армия Израиля — ред.), убивающая детей, не прекратит свои злодеяния на юге Ливана, ей следует ожидать жесткого ответа от могущественных вооруженных сил Исламской Республики Иран», — цитирует Press TV заявление командования.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение между США и Ираном ни к чему не обязывает Израиль.