В парламенте Нидерландов заявили о необходимости поддерживать контакты с Россией

«Мы должны поддерживать диалог со всеми. Это как раз типично для нашей партии. Мы говорим с Украиной, если есть возможность, с Россией, со всеми. И в этом нет ничего плохого», — сказал он в ходе парламентских дебатов в преддверии саммита ЕС 18−19 июня. Ван Хаувелинген подчеркнул, что его партия выступает против практики, когда политики «заранее выбирают какую-то сторону в чужом конфликте».