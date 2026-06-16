В парламенте Нидерландов заявили о необходимости поддерживать контакты с Россией

ГААГА, 16 июня. /ТАСС/. Нидерланды должны сохранять политические контакты как с Россией, так и с Украиной, не присоединяясь ни к одной из сторон конфликта. Такое мнение выразил депутат парламента королевства от правой партии «Форум за демократию» Пепейн ван Хаувелинген.
«Мы должны поддерживать диалог со всеми. Это как раз типично для нашей партии. Мы говорим с Украиной, если есть возможность, с Россией, со всеми. И в этом нет ничего плохого», — сказал он в ходе парламентских дебатов в преддверии саммита ЕС 18−19 июня. Ван Хаувелинген подчеркнул, что его партия выступает против практики, когда политики «заранее выбирают какую-то сторону в чужом конфликте».
По словам депутата, Нидерланды должны вести диалог со всеми участниками международных процессов. Он также отметил, что хотел бы видеть подобный подход и со стороны других фракций парламента.
30 января лидеры новой правящей коалиции Нидерландов, состоящей из леволиберальной партии «Демократы-66», Народной партии за свободу и демократию и христианских демократов, представили текст коалиционного соглашения. В нем отмечается, что новый кабмин планирует ежегодно отправлять по €3 млрд на поддержку Украины в течение следующих трех лет, а также стремится повысить военные расходы до установленной в НАТО планки в 3,5% ВВП. Траты на выдачу соцпособий, поддержку здравоохранения и ухода за пожилыми при этом планируется сократить.