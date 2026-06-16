«Всё обстоит катастрофически»: сборная Ирана говорит о недостаточной поддержке от ФИФА, у Тораби истёк срок визы США

Не первую неделю поклонники футбола обсуждают беспрецедентные условия, с которыми столкнулась сборная Ирана на чемпионате мира. После стартового матча против команды Новой Зеландии главный тренер и капитан заявили о недостаточной помощи со стороны ФИФА. Приободрить дружину вызвался Джанни Инфантино, который спустился в раздевалку после игры и пообещал помочь. Однако позже выяснилось, что проблем у команды прибавилось: у полузащитника Мехди Тораби истекла американская виза, из-за чего он рискует пропустить встречу с Бельгией.
Два месяца назад казалось, что матч сборной Ирана против Новой Зеландии на чемпионате мира по футболу вовсе не состоится. По понятным причинам «Тим Мелли» намеревалась бойкотировать турнир, однако после продолжительных переговоров всё же добралась до места проведения. Правда, с таким набором ограничений, что само слово «участие» звучит горькой иронией.
Полтора десятка членов делегации получили отказ в американских визах. Пребывание в стране, где пройдут все встречи группового этапа, им ограничили 24 часами, а квоту на фанатов и вовсе аннулировали всего за два дня до старта соревнований — притом что именно в США проживает крупнейшая иранская диаспора за пределами родины.
Приезд многострадальной сборной на «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелесе, разумеется, приковал внимание большинства ведущих телеканалов, а само событие приобрело не только спортивную, но и политическую окраску. В преддверии игры возле арены прошёл митинг с участием небольшой группы несогласных с курсом действующей власти республики. Вопреки запретам ФИФА на демонстрацию любых политических символов, некоторые болельщики умудрились пронести на трибуны дореволюционные флаги.
Впрочем, официальных флагов Ирана на стадионе было подавляющее большинство, а разногласия сошли на нет ради поддержки соотечественников.
Несмотря на яркий по содержанию футбол — иранцы дважды отыгрывались и едва не вырвали у новозеландцев победу, — послематчевая пресс-конференция превратилась в нечто большее, чем просто разбор матча. Футболисты и тренерский штаб обратили внимание на проблемы, с которыми они сталкиваются на этом чемпионате мира.
Одним из первых слово взял главный тренер Амир Галенои, прямо заявивший об ущемлении прав команды. По его словам, подопечным не дали возможности восстановиться и буквально заставили немедленно вылететь обратно на базу в Тихуану.
«Наша команда — самая притесняемая на всём чемпионате мира. Федерация [футбола Ирана] здесь не присутствует. Наших СМИ нет, многих представителей административного штаба — тоже. Мы не знаем, почему нас отправляют обратно [в Мексику]. Мне это кажется очень странным. Создаётся впечатление, что за нас планируют другие, что решения принимаются где-то в другом месте. Мы должны были остаться на ночь [в США] и вернуться [в Тихуану] завтра в обед, но я понятия не имею, почему [нам приходится возвращаться сейчас], и [нам] об этом ничего не сказали», — сокрушался Галенои.
Он добавил, что из-за визовых ограничений многим сотрудникам пришлось брать на себя несвойственные функции. Так, в отсутствие специалистов, отвечающих за аналитику и подсказки по заменам, их обязанности взяли на себя непосредственные члены тренерского штаба.
Не сдерживал негодования и один из лидеров Мехди Тареми. Если на предматчевой пресс-конференции журналисты не задали ему ни одного вопроса о сопернике, то после волевой ничьи нападающий сам решил затронуть нефутбольную часть североамериканского турне, назвав обстановку вокруг команды настоящим испытанием. По словам форварда, из-за придирчивых проверок миграционной службы коллектив добирался до Лос-Анджелеса целых пять часов.
«Надо сказать, для нас всё обстоит катастрофически. Это плохо для нас, это плохо для футбола. Это большой стресс для игроков, персонала и всех остальных, но у нас нет этой поддержки, и я считаю, ФИФА может помогать нам больше», — заявил Тареми.
Тот факт, что обстоятельства, в которых иранским футболистам приходится существовать, выходят далеко за рамки рядового спортивного скандала, подчеркнул неожиданный визит в раздевалку главы ФИФА. Сразу после финального свистка Джанни Инфантино решил лично пообщаться с участниками мундиаля, чего не случалось ни на одном из 15 предыдущих матчей турнира.
Обращаясь к игрокам, президент ФИФА отметил, что команда уже доказала всему миру своё право выступать на этом чемпионате мира.
«Я знаю, через что вы проходите, я понимаю, но вы сильнее, чем всё это. Вы посылаете мощный сигнал всему миру. Как сегодня вечером: вы объединили здесь весь стадион вокруг себя, вокруг “Тим Мелли”, — эмоционально воскликнул Инфантино.
На видео, опубликованном в официальных соцсетях международной федерации, речь главы иранцы встретили аплодисментами. Впрочем, Тареми впоследствии признал, что за словами поддержки пока не стоит никакой конкретики: по его словам, Инфантино лишь изъявил желание помочь и пообещал поддержать дружину.
Напоследок функционер попытался разрядить обстановку и с улыбкой заявил, что если в следующем матче главному тренеру понадобится нападающий, то он сам готов выйти на поле. Однако шутка швейцарца оказалась с горьким послевкусием. Как позднее сообщили в Федерации футбола Ирана, виза вингера Мехди Тораби истекла сразу после однократного въезда в США.
Теперь же, когда сборной предстоит ещё одна поездка в Лос-Анджелес, а затем перелёт в Сиэтл, власти в срочном порядке пытаются урегулировать ситуацию. Сможет ли Тораби отправиться с партнёрами на матч против Бельгии 21 июня — пока непонятно. И если для 47 остальных участников мундиаль выглядит как праздник футбола и возможность заявить о своём таланте во всеуслышание, то иранцы продолжают сталкиваться с новыми препятствиями. Пока — в одиночку.