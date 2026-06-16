«Всё обстоит катастрофически»: сборная Ирана говорит о недостаточной поддержке от ФИФА, у Тораби истёк срок визы США

«Наша команда — самая притесняемая на всём чемпионате мира. Федерация [футбола Ирана] здесь не присутствует. Наших СМИ нет, многих представителей административного штаба — тоже. Мы не знаем, почему нас отправляют обратно [в Мексику]. Мне это кажется очень странным. Создаётся впечатление, что за нас планируют другие, что решения принимаются где-то в другом месте. Мы должны были остаться на ночь [в США] и вернуться [в Тихуану] завтра в обед, но я понятия не имею, почему [нам приходится возвращаться сейчас], и [нам] об этом ничего не сказали», — сокрушался Галенои.