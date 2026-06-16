Тарасова — о неучастии российских фигуристов в мировом Гран-при-2026/27: потеряла дар речи

Позднее стало известно, что организация изменила правила отбора на этапы — это касается правил по квотам для «возвращающихся фигуристов». До этого сезона допквоты на Гран-при могли получить фигуристы, которые занимали места с первого по шестое на чемпионатах мира, но не выступали на международных турнирах последние десять лет. Теперь подобное возможно для тех, кто не выступал на ЧМ последние четыре года.