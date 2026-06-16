Тарасова — о неучастии российских фигуристов в мировом Гран-при-2026/27: потеряла дар речи

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию, что российские фигуристы не смогут попасть в число участников мирового Гран-при в сезоне-2026/27.
«Информация ужасная. У меня просто слов нет. Честно говоря, потеряла дар речи, когда узнала об этом. В очередной раз мы видим отвратительное поведение со стороны ISU. Они хотят, чтобы впереди были другие страны», — приводит её слова Sport24.
Она отметила, что российским спортсменам остаётся лишь работать над собой и выступать на соревнованиях внутри России и дальше:
«Все знают, что весь мир смотрит на нас, несмотря на то, что несправедливое отстранение наших спортсменов продолжается».
16 июня ISU распределил фигуристов на все этапы Гран-при в будущем сезоне.
Позднее стало известно, что организация изменила правила отбора на этапы — это касается правил по квотам для «возвращающихся фигуристов». До этого сезона допквоты на Гран-при могли получить фигуристы, которые занимали места с первого по шестое на чемпионатах мира, но не выступали на международных турнирах последние десять лет. Теперь подобное возможно для тех, кто не выступал на ЧМ последние четыре года.
Ранее Авербух отреагировал на решение ISU отложить рассмотрение вопроса о возможном допуске российских спортсменов.