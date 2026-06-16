Беспилотник атаковал штаб иранских оппозиционных сил в Ираке, сообщают СМИ

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Беспилотник нанес удар в ночь на среду по штаб-квартире оппозиционно настроенных отрядов Демократической партии Иранского Курдистана в Ираке, передает телеканал Al-Hadath.
«БПЛА нанес удар по штабу оппозиционной Демократической партии Иранского Курдистана (PDKI) в городе Кёй Санджак в Иракском Курдистане», — сообщил телеканал со ссылкой на осведомленный источник.
Принадлежность беспилотника не уточняется.
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