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Беспилотник атаковал штаб иранских оппозиционных сил в Ираке, сообщают СМИ

Al-Hadath: беспилотник нанес удар по штабу иранских оппозиционных сил в Ираке.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Беспилотник нанес удар в ночь на среду по штаб-квартире оппозиционно настроенных отрядов Демократической партии Иранского Курдистана в Ираке, передает телеканал Al-Hadath.

«БПЛА нанес удар по штабу оппозиционной Демократической партии Иранского Курдистана (PDKI) в городе Кёй Санджак в Иракском Курдистане», — сообщил телеканал со ссылкой на осведомленный источник.

Принадлежность беспилотника не уточняется.

Ранее Корпус стражей исламской революции отчитывался об ударах по позициям партии в Иракском Курдистане во время активной фазы конфликта между Ираном, США и Израилем.

Во вторник официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо сообщил РИА Новости, что подписание меморандума между США и Ираном запланировано на пятницу и пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток.

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