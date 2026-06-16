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Глава МО Украины признал, что граждане возмущены процессом мобилизации

Глава МО Украины признал Федоров, что украинцы возмущены процессом мобилизации.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров признал, что в украинском обществе назрело возмущение процессом мобилизации.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко 8 мая заявил, что на Украине из-за проблем с мобилизацией хотят переименовать военкоматы в «Офисы призыва». Федоров в феврале заявлял, что в стране планируется реформа мобилизации.

«Мы видим много разной информации о том, как работают ТЦК (территориальные центры комплектования — так на Украине называют военкоматы — ред.), насколько в обществе есть определенное возмущение. С одной стороны нам нужно усиливать поле боя, с другой стороны мы видим где-то силовую мобилизацию и это справедливое возмущение вызывает у населения», — сказал Федоров в интервью украинскому телеканалу ТСН.

По его словам, нужна трансформация этого вопроса. Поэтому решили мотивировать службу в ВСУ зарплатами и возможностью получить отсрочку после окончания срока службы по контракту.

«Средняя зарплата будет 300 тысяч гривен (6,68 тысяч долларов — ред.) у пехотинцев, у штурмовиков будет больше, но максимум можно будет получить 460 тысяч гривен (10,25 тысяч долларов — ред.)… Это первый этап», — заверил Федоров.

Также он заявил, что будут вводиться контракты для новых и действующих военнослужащих в штурмовых и пехотных подразделениях. После них военнослужащий, как обещает министр обороны, сможет получить отсрочку от мобилизации.

Ранее РИА Новости выяснило, что жители Украины, в том числе военнослужащие ВСУ, раскритиковали анонсированную минобороны страны новую систему службы в украинской армии.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.