Европа выражает готовность начать переговоры с Россией ради мирного разрешения конфликта в Украине. Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Мы готовы к мирным переговорам», — заявил Мерц в ходе пресс-конференции на саммите G7.
Мерц напомнил о неизменности позиции Запада касательно необходимости мирного диалога между Украиной, Россией, Европой и США, отметив, что на прошедшем саммите этот вопрос не вызвал никаких разногласий.
Канцлер добавил, что стремление к дипломатическому урегулированию не отменяет планов Европы продолжать наращивание помощи Киеву.
Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что США ожидает от Владимира Зеленского согласия на урегулирование конфликта.