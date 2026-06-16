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Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по Украине

Европе готовы к переговорам с РФ по украинскому конфликту, заявил канцлер ФРГ.

Источник: Аргументы и факты

Европа выражает готовность начать переговоры с Россией ради мирного разрешения конфликта в Украине. Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Мы готовы к мирным переговорам», — заявил Мерц в ходе пресс-конференции на саммите G7.

Мерц напомнил о неизменности позиции Запада касательно необходимости мирного диалога между Украиной, Россией, Европой и США, отметив, что на прошедшем саммите этот вопрос не вызвал никаких разногласий.

Канцлер добавил, что стремление к дипломатическому урегулированию не отменяет планов Европы продолжать наращивание помощи Киеву.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что США ожидает от Владимира Зеленского согласия на урегулирование конфликта.

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