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Россия закрыла въезд ряду граждан Канады в ответ на санкции Оттавы

Россия закрыла въезд ряду граждан Канады в ответ на санкции Оттавы, следует из заявления российского МИД.

Россия закрыла въезд ряду граждан Канады в ответ на санкции Оттавы, следует из заявления российского МИД.

«В порядке реакции на “ковровые” антироссийские санкции кабинета Марка Карни… закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 103 канадских граждан», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что деятельность этих лиц в парламенте направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса России.

Ранее Канада внесла в санкционный список по России ещё семь физлиц и 34 юрлица.

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