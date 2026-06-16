Republika: в Берлине задержали лидера польского «Движения защиты границ»

По данным телеканала, группа участников ROG собралась у памятника, который находится напротив Бундестага. Они пели польские патриотические песни и пытались установить у камня деревянный крест, отмечает телеканал. Из трансляции Republika видео, как полицейские повалили протестующих, среди которых был Бонкевич, на землю, обездвижили их и надели на них наручники. Дочка лидера ROG Бланка сообщила через соцсети, что ее отцу якобы сломали ребра, и его держат в полицейской машине. В свою очередь полиция Берлина заявила о шести задержанных после демонстрации возле памятника, все они, по версии правоохранителей, уже выпущены на свободу. Неизвестно, была ли акция ROG согласована властями германской столицы.