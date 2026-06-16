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Премьер Ирака распорядился начать рабочий день позже из-за матча сборной на ЧМ-2026

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился начать рабочий день в ведомствах позже из-за матча национальной сборной на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился начать рабочий день в ведомствах позже из-за матча национальной сборной на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Начало рабочего дня 17 июня будет перенесено на 10:00.

«Благодаря этой исключительной мере госслужащие и все граждане смогут поддержать иракскую национальную сборную», — говорится в заявлении, которое приводит INA.

Матч сборной Ирака с командой Норвегии состоится в ночь на 17 июня. Начало — 01:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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