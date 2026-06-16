Премьер Ирака распорядился начать рабочий день позже из-за матча сборной на ЧМ-2026

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился начать рабочий день в ведомствах позже из-за матча национальной сборной на чемпионате мира по футболу 2026 года.
Начало рабочего дня 17 июня будет перенесено на 10:00.
«Благодаря этой исключительной мере госслужащие и все граждане смогут поддержать иракскую национальную сборную», — говорится в заявлении, которое приводит INA.
Матч сборной Ирака с командой Норвегии состоится в ночь на 17 июня. Начало — 01:00 мск.
Ранее российская блогерша вспомнила, что вратарь Кабо-Верде Возинья пытался познакомиться с ней в 2021 году.