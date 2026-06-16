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СК Белоруссии установил 40 ликвидированных на Украине боевиков

Следственный комитет Белоруссии установил личности 40 ликвидированных на Украине белорусских граждан, которые воевали за ВСУ в составе террористических формирований.

Источник: RT на русском

Следственный комитет Белоруссии установил личности 40 ликвидированных на Украине белорусских граждан, которые воевали за ВСУ в составе террористических формирований.

«Установлено более 40 бойцов — граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий», — заявил следователь по особо важным делам белорусского СК Андраник Хачатарян в эфире ОНТ.

Отмечается, что лишь три боевика захоронены в Белоруссии.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что участники террористической организации «Полк имени Кастуся Калиновского»* совместно с представителями беглой оппозиции и наёмниками летом 2024 года изучали сценарий захвата территории на юге Белоруссии одновременно с нападением ВСУ на Курскую область России.

* Организация признана террористической.

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