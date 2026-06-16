Следственный комитет Белоруссии установил личности 40 ликвидированных на Украине белорусских граждан, которые воевали за ВСУ в составе террористических формирований.
«Установлено более 40 бойцов — граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий», — заявил следователь по особо важным делам белорусского СК Андраник Хачатарян в эфире ОНТ.
Отмечается, что лишь три боевика захоронены в Белоруссии.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что участники террористической организации «Полк имени Кастуся Калиновского»* совместно с представителями беглой оппозиции и наёмниками летом 2024 года изучали сценарий захвата территории на юге Белоруссии одновременно с нападением ВСУ на Курскую область России.
* Организация признана террористической.